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Сегодня, 04:06

Кирилл Семенов: «Надо убирать отговорки, начинать с трудовых голов хотя бы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов прокомментировал старт сезона в КХЛ.

— Много вопросов было к вашему звену на старте сезона. Как к этому относитесь?

— Это внутренняя кухня, мы над этим работаем. Надо убирать отговорки, начинать с трудовых голов хотя бы, потом красивые придут, — цитирует «РБ Сопрт» Семенова.

— Довольны, как сложилось начало сезона для вас?

— Хорошие матчи были, когда мы с 0:2 отыгрывались. Понятное дело, так начинать нельзя, но это позитивный ключ. Становление команды идет, сейчас переносим в игру все с предсезонки.

Источник: «РБ Спорт»
Кирилл Семенов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс

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