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Сегодня, 14:14

Сушинский: «Металлург» еще войдет в свое русло и начнет играть по-другому»

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Бывший президент «Авангарда» Кирилл Сушинский ответил на вопрос, какие команды смогут составить конкуренцию омичам в борьбе за первое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Полно команд. «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Трактор». Очень много команд, все они хорошо укомплектовались. Думаю, что «Металлург» еще наберет свои очки. И все мы знаем про чемпионский синдром. Многие команды, которые становились чемпионом в одном сезоне, иногда ни шатко ни валко начинают следующий сезон. Думаю, «Металлург» еще войдет в свое русло и начнет играть по-другому», — приводит слова Сушинского Metaratings.ru.

На старте нынешнего сезона «Металлург» потерпел пять поражений и всего один раз одержал победу.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)

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