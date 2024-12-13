Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:33

Танков — о чемпионате КХЛ 3x3: «Думаю, это не перегрузит график хоккеистов»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Нападающий СКА и сборной России Кирилл Танков в интервью «СЭ» высказался о хоккейном турнире в формате 3х3.

13 декабря команда «Россия 25» выиграла турнир 3х3 в рамках Кубка Первого канала. В решающем матче россияне обыграли сборную Белоруссии.

— Как оцените формат хоккея 3х3?

— Я не первый раз уже играю в формате 3х3 — и на клубном уровне играл, и в самые первые 3х3, которые были, поэтому не в первой уже. Всегда классный опыт.

— В ноябре КХЛ объявил о создании чемпионата 3х3. Насколько этот проект кажется перспективным и интересным? Не перегрузит ли это и без того плотный график хоккеистов?

— Да нет, я думаю, это здорово — и для болельщиков, и для хоккеистов. Молодцы, что придумали такое, — сказал Танков «СЭ».

КХЛ
ХК СКА
Читайте также
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
В Грузии назвали путем в никуда интеграцию в Евросоюз
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Сегодня
Вчера
Неделя