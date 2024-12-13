Нападающий СКА Танков — о «СКА Арене»: «Лучшая арена в России и, наверное, мире»

Нападающий СКА и сборной России Кирилл Танков в интервью «СЭ» прокомментировал переезд петербургской команды на «СКА Арену».

Первый матч СКА после возвращения на «СКА Арену» состоится 17 декабря. Соперник — ярославский «Локомотив».

— СКА возвращается на «СКА Арену». Уже сейчас вы могли оценить масштаб крупнейшей ледовой арены мира. Какие эмоции она вызывает?

— Я думаю, сейчас это лучшая арена в России и, наверное, мире. Не видел особо арены в других странах, но я думаю, что эта точно может быть лучшей. Ну а так, в целом, если одним словом, — космос.

— Каково на «СКА Арене» хоккеисту в плане удобств, по сравнению с Ледовым дворцом? Глоток свежего воздуха?

— Здесь присутствует именно ощущение масштаба — снизу даже не видно верхних сидушек. Здесь масштаб окутывает тебя. В ледовом все более камерное, а здесь чувствуется масштаб.

— А не оказывает ли этот масштаб какое-то давление на хоккеиста?

— Да нет, ни в коем случае. Лед есть лед. Давления нет никакого. Наоборот, только кайф от ощущений, что такая большая арена, — сказал Танков «СЭ».

«СКА Арена» — крупнейший хоккейный стадион в мире. Он вмещает 21 500 зрителей.