Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:00

Киселевич: «Если будешь сильно разглагольствовать, то перестанешь играть»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич в интервью «СЭ» поделился мыслями об увеличении количества легионеров и уровне иностранцев.

«Мы имеем то, что имеем. Не мы принимаем решения. Если ты будешь как игрок слишком сильно разглагольствовать, то перестанешь играть. Здесь, наверное, нужно проще относиться к тому, что ты не можешь контролировать. И следить за собой, выполнять свою роль. С тебя спрос, ты сделай свое дело, потом немножко уже раскрывай рот и думай, что дальше», — сказал Киселевич.

В минувшем сезоне 34-летний россиянин провел за «Авангард» 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 8 результативными передачами. В 12 играх плей-офф защитник не набрал очков.

Богдан Киселевич. «Если будешь сильно разглагольствовать, то перестанешь играть». Интервью Богдана Киселевича

Богдан Киселевич
КХЛ
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
Ален Делон умер в возрасте 88 лет
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнир имени Пучкова 2024: расписание матчей клубов КХЛ в Санкт-Петербурге

Вратарь «Динамо» Миска рассказал, что ему было интересно посетить мемориал в деревне Хатынь