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Сегодня, 14:30

Киселевич: «Не могу сказать, что я занимаюсь ерундой»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич в интервью «СЭ» объяснил, почему после возвращения из НХЛ у него снизилась результативность.

— Вы не чувствуете, что с периода игры в ЦСКА началось какое-то падение, которое для меня лично необъяснимо?

— Судить со стороны легче всегда. Были разные причины. Не могу сказать, что я занимаюсь ерундой и не выкладываюсь. Я, как и любой спортсмен, выполняю максимум того, что могу на сегодняшний день.

В минувшем сезоне 34-летний россиянин провел за «Авангард» 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 8 результативными передачами. В 12 играх плей-офф защитник не набрал очков.

Богдан Киселевич. «Если будешь сильно разглагольствовать, то перестанешь играть». Интервью Богдана Киселевича

Богдан Киселевич
КХЛ
ХК Нефтехимик
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