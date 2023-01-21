Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:07

Кизимов рассчитывал оформить хет-трик в матче с «Салаватом Юлаевым»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Нефтехимика» Семен Кизимов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нас трудно было обыграть: все старались, бились и делали на льду правильные действия, которые привели нас к положительному результату. Пропустили две шайбы в концовке? Противник тоже не хотел проигрывать. Делал задел на следующую игру. Где-то мы потеряли концентрацию, побежали забивать, чуть-чуть не помогли Сане Судницину «засушить» матч.

В чем секрет моего успеха в «Нефтехимике»? Тьфу-тьфу (постучал по столу). Я чуть-чуть суеверный (улыбается). Естественно, сказывается доверие тренерского штаба. Мне дали карт-бланш, я начал сразу играть в большинстве. Почувствовал в себе уверенность, поэтому и показываю результат. Главное, чтобы команда выигрывала! Оформив дубль, не было ли мыслей в голове зайти на хет-трик? Конечно, такие мысли были. Думал, может вратаря снимут, но что-то они не захотели. Расстроился чуть-чуть (улыбается). По игре моментов то после дубля у меня особо и не было. Старались, конечно, звеном что-то придумать. В большинстве выходили, но, как будто, отрезало», — приводит пресс-служба лиги слова Панина.

«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд и располагается на 6-й строчке с 63 очками.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/20/508616.html#game881840
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Панин объяснил, в чем «Нефтехимик» превзошел «Салават»

Семенов признался, что у него нет особого настроя на игры с «Авангардом»