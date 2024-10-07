Клименко объяснил, почему травма Кузнецова не скажется на результатах СКА

Бывший нападающий СКА Глеб Клименко поделился мнением о травме форварда команды из Санкт-Петербурга Евгения Кузнецова.

«Думаю, что на результатах СКА травма Кузнецова не скажется. У армейцев лавка приличная и молодежи много. Ему сейчас восстановление и отдых пойдут на пользу. Ему надо поработать, освоиться, осмотреться.

Чем Кузнецов запомнился после возвращения в КХЛ? Мне запомнилась его игра на выезде против «Сочи» (7:4), когда он несколько раз из-за ворот вратаря укладывал, потом отдал пас, и Демидов забил гол. Уверен, он еще себя покажет», — приводит Legalbet слова Клименко.

Кузнецов перешел в СКА перед началом сезона-2024/25. Форвард принял участие в 9 играх команды и набрал 5 (1+4) очков.27 сентября в матче против «Северстали» (8:5) хоккеист получил травму руки, из-за которой выбыл на два месяца.