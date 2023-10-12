Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 01:33

Клок: «Главное, что игроки «Нефтехимика» не удалялись много, работали на результат и на команду»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок прокомментировал победу над «Витязем» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Думаю, мы хорошо начали игру, заработали большинство. Мы долго отрабатывали большинство на тренировках и думаю, что все было сразу видно. Смогли забить с добивания, Белозеров хорошо стоял, был готов и забил. В обороне тоже играли хорошо, в средней зоне сопернику было сложно создавать шансы для атак. Главное, что мы не удалялись много, работали на результат и на команду. Второй гол — не знаю точно, что случилось, но у нас два игрока вышли и хорошо сыграли на пустых воротах. Все сыграли на результат, главное, что набрали два очка», — цитирует пресс-служба лиги Клока.

«Нефтехимик» (11 очков) продолжает занимать последнее место в Восточной конференции. «Витязь» (9 очков) идет последним в Западной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/11/521064.html
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС
39-летняя биатлонистка Кузьмина возобновила спортивную карьеру
Песков сообщил о контроле продажи валюты службой финмониторинга
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием дипотношений
Два человека пострадали в результате атаки беспилотника в Белгородской области
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скоренов: «Проиграли, сами отдали очередную игру»