Клубы КХЛ не предлагали более миллиона долларов финским игрокам

Как стало известно «СЭ», информация финского СМИ Iltalehti о том, что неназванный клуб КХЛ предложил более миллиона долларов финскому хоккеисту из местного чемпионата, не соответствует действительности.

Источник утверждает, что одна из российских команд предложила одному из финских игроков контракт на сезон-2023/24 с зарплатой в 1,2 миллиона долларов.

По нашей информации, клубы КХЛ не планируют приглашать хоккеистов из Финляндии в текущей ситуации. Исключение — Теему Пулккинен, выступающий за «Трактор».