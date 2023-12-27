Клубы КХЛ совершили трехсторонний обмен — Жафяров перешел в «Авангард», Кошелев в «Ак Барс»

Между клубами ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ произошел трехсторонний обмен, сообщают пресс-службы команд.

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров перешел в «Авангард». В казанский клуб из «Металлурга» перешел Семен Кошелев, а магнитогорцы пополнились Игорем Гераськиным из «Авангарда».

Все клубы, участвовавшие в сделке, также получили денежную компенсацию.

В текущем сезоне 29-летний Жафяров набрал 2 (1+1) очка в 17 матчах. На счету Кошелева 14 (4+10) очков в 34 матчах. В активе Гераськина 15 (5+10) результативных баллов в 42 встречах.