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Сегодня, 08:44

Князев прокомментировал 13-матчевую выездную серию «Спартака» в КХЛ

Камила Абдурахманова
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Хоккейный агент Кирилл Князев рассказал о затяжной выездной серии «Спартака» в FONBET чемпионате КХЛ.

«На выезде всегда тяжелее играть. Перелеты, переезды, где-то смена часовых поясов, поддержка домашних трибун! Много зависит от восстановления игроков, от физического и эмоционального состояния команды. Затяжная выездная серия, это всегда дополнительная нагрузка, чтобы удачно ее провести нужно проявлять характер и сплоченность», — сказал Князев Legalbet.ru

Следующий домашний матч красно-белых пройдет 15 января.

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
Кирилл Князев
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