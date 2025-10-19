Видео
19 октября, 16:00

«Когда папа далеко»: хоккеисты КХЛ озвучили детские сказки

Русские сказки с голосами Николая Голдобина, Дамира Шарипзянова и Вячеслава Войнова уже доступны в книжном сервисе.

Ко Дню отца «Яндекс Книги» представили проект «Когда папа далеко» с участием известных хоккеистов Континентальной хоккейной лиги. Николай Голдобин (нападающий СКА), Дамир Шарипзянов и Вячеслав Войнов (защитники «Авангарда») озвучили популярные русские сказки, среди которых «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Елена Премудрая», «Иван Быкович» и другие. Сказки можно слушать в приложении «Яндекс Книг», а также на умной колонке с Алисой.

Идея проекта связана с реалиями жизни хоккеистов: частые разъезды и игры на выезде нередко разлучают их с семьями. «Когда папа далеко» — это возможность сохранить эмоциональную связь между отцами и детьми, подарить малышам ощущение близости и заботы. Голоса хоккеистов теперь оживят страницы любимых народных сказок, а их дети смогут слушать папин голос каждый день, будто он рядом читает сказку на ночь.

«Было интересно попробовать себя в чем-то новом. Озвучка сказок — классный опыт. Во время записи представлял, что читаю их своей дочке. Надеюсь, детям понравятся аудиосказки — пусть слушают, улыбаются и чувствуют заботу», — поделился Николай Голдобин.

Для ребенка можно создать отдельный детский аккаунт — так в «Яндекс Книгах» будут показываться только соответствующие возрасту книги. А если у ребенка нет своего смартфона, можно включить детский режим на телефоне родителя: приложение скроет все взрослые книги, и ребенок их не увидит, но рекомендации во взрослом аккаунте не изменятся — алгоритм не будет учитывать детскую литературу.

