Кокорев объяснил, почему «Сочи» проиграл «Витязю»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Витязя» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый период – мы удалялись, и нам забили быстрые голы. Во втором попытались выровнять игру, но и в третьем у нас не получалось. Одинаково готовились к последним играм, но сегодня пропустили быстрые голы, из-за чего игра пошла не по нашему сценарию. Готовились играть на победу. Приняли решение перед матчем, что будет играть Максим Третьяк.

По удалениям Мичкова будем разбираться. Игрок не имеет права удаляться повторно. Не думали выпускать потом Мичкова в меньшинстве, думали про другое, на самом деле. Сказали ему исправляться: он забил один гол, но дальше не получилось», – цитирует пресс-служба лиги Кокорева.

«Сочи» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 6-й строчке – 68 очков.