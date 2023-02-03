0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:37

Кокорев объяснил, почему «Сочи» проиграл «Витязю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Витязя» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Первый период – мы удалялись, и нам забили быстрые голы. Во втором попытались выровнять игру, но и в третьем у нас не получалось. Одинаково готовились к последним играм, но сегодня пропустили быстрые голы, из-за чего игра пошла не по нашему сценарию. Готовились играть на победу. Приняли решение перед матчем, что будет играть Максим Третьяк.

По удалениям Мичкова будем разбираться. Игрок не имеет права удаляться повторно. Не думали выпускать потом Мичкова в меньшинстве, думали про другое, на самом деле. Сказали ему исправляться: он забил один гол, но дальше не получилось», – цитирует пресс-служба лиги Кокорева.

«Сочи» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 6-й строчке – 68 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/02/509318.html
Хоккей
НХЛ
ХК Витязь
ХК Сочи
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Каменев: «Глядя на игру «Локомотива», вспомнил хоккей на Олимпиаде. Такая же скукотища!»

Буцаев — о победе над «Сочи»: «Было много брака, но сумели вернуться в игру и довести начатое до конца»