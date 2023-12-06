Кокорев: «Сочи» проигрывал и 1:3, и 2:4, но вытащили эту игру с «Куньлунем»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало с нашей стороны, но удалились и пропустили гол, потом, собственно говоря, второй гол — и как-то вышли на второй период, в принципе, собрано, но, к сожалению, опять пропустили. Однако я благодарен парням: мы проигрывали и 1:3, и 2:4, но вытащили эту игру. В овертайме, к сожалению, нам не повезло», — цитирует пресс-служба лиги Кокорева.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко за 39 игр. «Куньлунь» располагается на 9-й строчке (33 очка в 41 встрече).