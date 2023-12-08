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Сегодня, 02:55

Кокорев: «По настрою в «Сочи» все нормально, но подводит дисциплина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало было с нашей стороны, мы повели в счете. Играли неплохо весь матч, но в третьем периоде подвели удаления. По настрою у нас все нормально, но подводит дисциплина. Считаю, что над этим компонентом нужно работать. Нужно контролировать свои клюшки и работать ногами. Удаления ломают нам игру. Даже при хорошей игре мы упускаем победу», — цитирует «РБ Спорт» Кокорева.

«Спартак» набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд. Команда расположилась на 10-й строчке таблицы «Запада» (32 очка).

Хоккеисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» победил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу КХЛ
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kokorev-udaleniya-lomayut-nam-igru-nuzhno-rabotat-nad-e-tim-komponentom/
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Дмитрий Кокорев
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