Кокорев прокомментировал поражение «Сочи» от «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Динамо» — с победой. Начали игру, совершили две ошибки в обороне. Первый период немного не получился в этом плане. Во втором удаления случились, пропустили. В третьем периоде играли правильно в атаке и в обороне, забросили шайбу", — цитирует пресс-служба московского клуба Кокорева.

«Динамо» с 79 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Сочи» идет на 11-й строчке — 23 очка.