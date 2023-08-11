Кокорев прокомментировал уход из «Сочи» Мичкова

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал уход из команды талантливого нападающего Матвея Мичкова.

«Мы знали, что Матвей вернется в СКА из аренды. Это в любом случае, таков регламент. Но все знают, какие события в его семье случились весной. Из жизни ушел отец Матвея. До этого он выражал желание играть за «Сочи», с удовольствием бы остался у нас. Но после трагедии Матвей признавался, что ему тяжело было бы здесь играть. Говорил, что все об этом здесь напоминает. Если он психологически будет готов жить и играть в Сочи — наше руководство, уверен, вступит в соответствующие переговоры с его клубом», — приводит слова Кокорева Sport24.

В начале апреля стало известно о гибели отца хоккеиста Андрея Мичкова. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома.