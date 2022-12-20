«Коламбус» проиграл «Далласу», несмотря на 32 сейва Тарасова

Сегодня, 05:29
«Даллас» обыграл «Коламбус» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
У гостей забросили Вайатт Джонстон и Джейсон Робертсон (в пустые ворота), единственная шайба хозяев на счету Кента Джонсона.
Российский вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов получил травму нижней части тела в начале встречи и не смог вернуться на лед.
«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 44 очками в 33 матчах, «Коламбус» идет на последнем, 16-м месте Востока с 22 очками в 31 игре.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Джонстон — 8 (Сутер, Бенн), 20:55 — 0:1. Робертсон — 24 (п.в.), 58:53 — 0:2. Джонсон — 7 (Рословик, Нюквист), 59:45 — 1:2.
Вратари: Тарасов — Эттингер.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 28 (13+7+8) — 34 (14+13+7).
Наши: Гавриков (19.24/0/0), Марченко (11.01/1/0), Чинахов (0.37/0/0) — -.
20 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 16402 зрителя.