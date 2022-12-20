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КХЛ

Сегодня, 05:29

«Коламбус» проиграл «Далласу», несмотря на 32 сейва Тарасова

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Тарасов (в центре).
Фото USA Today Sports
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«Даллас» обыграл «Коламбус» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей забросили Вайатт Джонстон и Джейсон Робертсон (в пустые ворота), единственная шайба хозяев на счету Кента Джонсона.

Российский вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов получил травму нижней части тела в начале встречи и не смог вернуться на лед.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 44 очками в 33 матчах, «Коламбус» идет на последнем, 16-м месте Востока с 22 очками в 31 игре.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Джонстон — 8 (Сутер, Бенн), 20:55 — 0:1. Робертсон — 24 (п.в.), 58:53 — 0:2. Джонсон — 7 (Рословик, Нюквист), 59:45 — 1:2.

Вратари: Тарасов — Эттингер.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 28 (13+7+8) — 34 (14+13+7).

Наши: Гавриков (19.24/0/0), Марченко (11.01/1/0), Чинахов (0.37/0/0) — -.

20 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 16402 зрителя.

Даниил Тарасов (Коламбус)
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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