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7 декабря, 23:56

Колби Уильямс рассказал, кто помог ему адаптироваться после перехода в ЦСКА

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Колби Уильямс после матча с «Витязем» (4:1) в интервью «СЭ» рассказал о своей адаптации в команде, планах на паузу в КХЛ, жизни в Москве и русской зиме.

— Отличный матч. Соперник играл здорово, очень много атаковал, скорости были высокие. Мы в свою очередь хорошо сыграли в каждом из трех периодов. Здорово заканчивать победой этот отрезок перед паузой.

— Какой план у команды на этот перерыв?

— Пока еще не обсуждали это. Скорее всего будет несколько выходных сначала. Потом будем тренироваться, сконцентрируемся на некоторых аспектах игры, которые надо подтянуть. Чтобы во втором отрезке чемпионата набрать свои очки и подняться повыше в турнирной таблице.

— Как прошла ваша адаптация в команде? Все-таки вы присоединились по ходу сезона.

— Нужно было немного времени, чтобы привыкнуть. Когда присоединяешься по ходу сезона, нужно время, чтобы поймать этот ритм и влиться в коллектив. Ребята очень радушно приняли. Даррен, Фредерик и другие очень сильно мне помогли в адаптации. И русские ребята приняли очень тепло. Могу сказать о команде много хорошего. С каждым днем чувствую себя комфортнее, как в коллективе, так и на льду. Появляется химия. Играть одно удовольствие. Надо продолжать в том же духе и выигрывать.

— Как вам жизнь в Москве?

— Скоро будут выходные, у меня в списке много мест, которые хотел бы посетить. Не был еще в Мавзолее, обязательно схожу. Пока еще не было времени. Москва очень похожа на Нью-Йорк, мне кажется, даже больше, огромный город, столько всего можно посмотреть.

— И как вам зима в России, похожа на канадскую?

— Я привык к такой зиме, у нас тоже много снега, холодно. Так что зима здесь не особенно отличается. Мне нравится. Атмосфера сейчас очень похожа на рождественскую атмосферу в Северной Америке. И предчувствие нового года появляется, когда видишь все эти огоньки и гирлянды на улице. Я наслаждаюсь этим. Мне не страшен ни холод, ни снег, просто выходишь на улицу и наслаждаешься всем, что вокруг.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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