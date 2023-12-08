Колби Уильямс рассказал о диалоге с Федоровым после перехода в ЦСКА

Защитник ЦСКА Колби Уильямс после матча с «Витязем» (4:1) в интервью «СЭ» рассказал о своей роли в команде.

— С точки зрения системы игры ЦСКА быстро получилось влиться? Разговаривали с Сергеем Федоровым лично о своей роли в команде?

— Мы очень много работаем с видеоматериалами, постоянно погружены в процесс. Между собой тоже часто обсуждаем игровые моменты. Что касается Сергея Федорова, его дверь для меня всегда открыта, если у меня есть какие-то вопросы. У нас было несколько разговоров, даже не обязательно про хоккей, просто обо всем с ним можно поговорить и узнать лучше, как человека. Это здорово. Мне очень нравится работать с ним и со всем нашим тренерским штабом. Они хотят узнать тебя не только, как хоккеиста, но и как человека.

— Команда не совсем удачно начала сезон, понятно, что вы присоединились позже. Можно ли сейчас говорить о том, что ЦСКА прошел эту турбулентность и чувствует себя уверенно?

— ЦСКА очень хорошая команда, если посмотреть последние несколько лет, несмотря на неважный старт, команда все равно выравнивается ближе к середине. Это команда, которая всегда борется, как бы ни складывалась игра. Все-таки эти несколько сезонов были длинными для ЦСКА, потом пару месяцев на отдых, и снова за работу. У нас были травмированы некоторые игроки в начале сезона, но тем не менее, мы выигрывали. Когда все игроки вернутся в строй и мы будем в оптимальном составе, будем в еще лучшей форме, чем сейчас. И я рад, что буду частью этого.