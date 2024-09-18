Коледов — о поражении от «Салавата»: «В последних матчах «Авангард» плохо начинает»

Защитник «Авангарда» Павел Коледов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

«Мне приятно вернуться в Уфу. Все-таки какой-то этап жизни я здесь провел. Он был и плохой, и хороший. Конечно, для меня это уже родные стены. Гостевая раздевалка — хорошая, но хозяйская лучше. Предстартовое волнение у меня чуть-чуть было. Несмотря на то, что я уже взрослый, опытный игрок. Когда вышел на предматчевую раскатку, оглянулся по трибунам и немножко ощутил дискомфорт. В последних матчах мы плохо начинаем. В Новосибирске пропустили три шайбы, здесь уступали 0:2. Тяжело, конечно, отыгрываться при таком счете», — приводит слова Коледова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в сезоне и с 8 очками вышел на второе место в турнирной таблице «Востока». «Авангард» потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой позиции с 7 баллами.