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Сегодня, 03:34

Коледов — о поражении от «Ак Барса»: «На третий период вышли другой командой»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:4).

— Дерби, знали, к чему готовиться, — приводит слова Коледова официальный сайт клуба. — Немного отдали игру, начали не так, как планировали, к третьему периоду проснулись.

— Были потери в команде, не было Панина. Добавила вам капитанская нашивка ответственности?

— Конечно, нашивка добавляет ответственности как на льду, так и вне льда. Сегодня был хороший матч, не во всех аспектах, но забили в большинстве, было несколько штанг.

— В третьем периоде смогли забросить две быстрые шайбы. Что говорили в перерыве, как настраивались?

— Это останется в раздевалке, вышли другой командой. Думаю, это было видно. Если будем так играть с самого начала, то результат придет.

В первом «Зеленом дерби» сезона 10 дней назад в Уфе «Салават» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс» со счетом 3:2.

Павел Коледов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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