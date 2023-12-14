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Сегодня, 08:55

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить «Баффало»

Руслан Минаев
Хоккеисты «Колорадо».
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев дубль оформил россиянин Валерий Ничушкин. Форвард набрал 25 (12+13) очков в 27 матчах в этом сезоне.

Голкипер «Эвеланш» Иван Просветов совершил 29 сейвов с процентом отраженных бросков 96,67. Нэйтан Маккиннон отметился ассистентским дублем. Микко Рантанен набрал 3 (1+2) очка.

«Колорадо» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» с 27 очками — на 14-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Баффало» — 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Голы: Рантанен — 14 (Маккиннон, Макар), 5:25 — 1:0. Ничушкин — 11 (Олофссон, Рантанен), 10:28 — 2:0. Вуд — 5 (Малински), 11:55 — 3:0. Бенсон — 3 (Далин, Петерка), 18:38 — 3:1. Малински — 1 (Джонсон, Друэн), 42:40 — 4:1. Ничушкин — 12 (бол., Маккиннон, Рантанен), 53:11 — 5:1.

Вратари: Просветов — Луукконен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (15+5+10) — 30 (6+15+9).

Наши: Ничушкин (22.30/7/+1) — -.

14 декабря. Денвер. Ball Arena. 18034 зрителя

Источник: НХЛ
Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Колорадо Эвеланш
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