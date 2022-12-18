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КХЛ

Сегодня, 20:15

Команда «Сочи» не смогла добраться до Ярославля из-за плохой погоды. Самолет приземлился в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
Матч «Локомотив» — «Сочи» может быть перенесен.
Фото ХК «Сочи»
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Из-за сложных метеоусловий самолет с командой Континентальной хоккейной лиги «ХК «Сочи» не смог приземлиться в Ярославле. Самолет приземлился в московском аэропорте, сообщает пресс-служба клуба.

Команда летела в Ярославль на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Игра должна состояться в понедельник, 19 декабря.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 40 матчах.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу лиги, имея в активе только 16 очков (в 38 встречах).

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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