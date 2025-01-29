Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:34

Комики Чебатков, Хугаев, Стахович и Гараев станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Популярные комики Евгений Чебатков, Хетаг Хугаев, Алексей Стахович и Айдар Гараев будут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Чебатков войдет в штаб дивизиона Чернышева вместе с главным тренером Виктором Козловым, Хугаев будет помогать Бенуа Гру в команде дивизиона Харламова, Стахович будет помощником Алексея Жамнова в команде дивизиона Боброва, а Гараев — ассистентом Игоря Никитина в дивизионе Тарасова.

Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

1
КХЛ
Читайте также
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника над девятью регионами РФ
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
«Спартак» закрывает две сделки, «Зенит» потратит еще 20 млн. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 января
Фицо заявил об отправке Зеленским ему протокола несостоявшейся встречи
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя