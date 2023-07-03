Комиссия КХЛ проинспектирует ледовую арену в Новосибирске в конце июля — начале августа

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что КХЛ проинспектирует новую ледовую арену в Новосибирске в конце июля — начале августа перед началом сезона.

«Это, скорее всего, будет конец июля — начало августа, после этого нам дадут тестовый матч», — приводит слова Ахапова ТАСС.

Также он добавил, что домашние матчи «Сибири» в новом сезоне КХЛ будут проходить уже на новой ледовой арене.

Строительство арены в столице региона было приурочено к молодежному чемпионату мира 2023 года по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.