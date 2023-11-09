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Сегодня, 00:09

Комментатор Шестаков рассказал, как надо наказать «Спартак» за кричалку его фанатов в адрес СКА

Алина Савинова
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Журналист и комментатор Андрей Шестаков поделился мнением о ситуации с болельщиками «Спартака» на матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (3:2).

Ранее СКА обратился в КХЛ с просьбой рассмотреть эпизод с нарушением болельщиками «Спартака» дисциплинарного регламента во время игры в Москве. Фанаты красно-белых скандировали оскорбительную кричалку в адрес гостей.

«Я ничего не слышал, потому что комментирую под картинку и не был на стадионе. Если бы был на стадионе, то, наверное, это услышал. Я работал, как говорят у нас, под картинку, то есть был в Петербурге, в студии телеканала «78», комментировал игру и, к сожалению, не слышал вот это скандирование. Слышал только, что там крики были, какая-то поддержка была, но вот что это была нецензурная брань — этого не слышал», — приводит «Спорт День за Днем» слова Шестакова.

Также он высказался о том, что за подобное нарушение со стороны фанатского сектора на клуб налагается штраф в размере одного миллиона рублей.

«Штраф, конечно, мог быть побольше. Если у нас на тренеров возлагается триста тысяч штрафа за нелицеприятные высказывания в адрес судейства, то на клуб-то уж, конечно, можно было бы и побольше наложить. А лучше, еще дисквалифицировать арену на один матч», — добавил комментатор.

«Спартак» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда набрала 40 очков за 28 матчей. СКА идет на восьмой позиции с 26 очками после 26 игр.

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КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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