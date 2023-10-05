Комментатор Скворцов считает «Торпедо» лучшей командой КХЛ в сентябре

Комментатор Роман Скворцов поделился мнением о первом месяце в «регулярке» ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Лучшая команда КХЛ в сентябре? Понятно, что это «Торпедо». Началось почкование, и теперь можно смотреть за «Северсталью». В первый месяц мне понравилось то, что пошел откат к первым сезонам в КХЛ, — включаешь какой-то матч и реально не знаешь, чем он закончится. Конечно, это во многом связано с тем, что ЦСКА и СКА не в порядке: у одних затянувшееся чемпионское похмелье, у других — кардинальная перестройка», — цитирует Скворцова «РБ Спорт».

В турнирной таблице «Запада» в тройке лидеров находятся «Локомотив» (22 очка), «Динамо» Москва (20 очков) и «Торпедо» (19). На «Востоке» — «Металлург» (23), «Лада» (20) и «Автомобилист» (18).