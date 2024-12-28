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28 декабря, 23:20

Коньков: «Для Фальковского и Юдина нашли оптимальный вариант»

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал обмен между СКА и «Ак Барсом», в рамках которого из Санкт-Петербурга в Казань поехал защитник Степан Фальковский, а в обратном направлении проследовал его коллега по амплуа Дмитрий Юдин.

«По игровым качествам Фальковский и Юдин равны друг другу. Степан в последнее время получал не так много игрового времени, а у «Ак Барса» были вопросы к Дмитрию. Очевидно, что для обоих игроков был найден оптимальный вариант, чтобы они смогли перезагрузиться и продолжить карьеру в новых коллективах», — сказал Коньков «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фальковский провел 29 матчей, в которых забросил 2 шайбы и сделал 5 результативных передач. У Юдина — 3 (1+2) очка в 27 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
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