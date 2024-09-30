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Сегодня, 10:45

Коньков назвал причины хорошей игры «Сибири» на старте сезона КХЛ

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Сибири» Сергей Коньков прокомментировал результаты команды в этом сезоне КХЛ.

«Мне кажется, в «Сибири» отличная атмосфера в коллективе. Прекрасную игру показывает лидер команды Сергей Широков. Мне кажется, что он проделывает огромную работу в раздевалке, передавая ребятам свой опыт. И он позволяет ребятам показывать свой лучший хоккей. Ну и не надо забывать, что в Новосибирске, с такими болельщиками, очень сложно играть любой команде», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

После 10 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Сибирь» набрала 12 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
КХЛ
ХК Сибирь

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