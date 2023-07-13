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Сегодня, 04:13

Коньков: «Главная цель правила трех секунд — обеспечить динамику матча и увлекательность для зрителей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил новое правило КХЛ, согласно которому, игрок команды, владеющей шайбой, имеет право находиться в трапеции в своей зоне не более трех секунд.

«Главная цель такого ограничения — обеспечить динамику матча и увлекательность для зрителей. Люди не станут терять время на задержки, а игра всегда будет находиться в движении. Лично я считаю, что это изменение может положительно сказаться на соревнованиях. Однако, стоит прояснить некоторые моменты для игроков. Например, как будут отсчитываться эти три секунды судьями? Вопрос интересный, и я думаю, что для динамичной и зрелищной игры нам понадобятся некоторые новые подходы», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

Со следующего сезона КХЛ будет действовать запрет хоккеистам держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение, а в случае последующих — малый штраф.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-o-pravile-treh-sekund-lyudi-ne-stanut-teryat-vremya-na-zaderzhki-a-igra-vsegda-budet-nahodit-sya-v-dvizhenii/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
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