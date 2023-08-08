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Сегодня, 22:10

Коньков оценил последние изменения в составе «Авангарда»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил последние изменения в составе «Авангарда».

«Как оценю нынешнюю линию атаки? Конечно, таких игроков как Найт, Толчинский, Грицюк очень тяжело заменить, потому что ребята были сыграны, являлись лидерами, делали результат. Очевидно, что пришедшим вместо них новичкам сразу заиграть и взять бразды лидерства будет сложно. Я не говорю, что это невозможно, но на это понадобится время. Всегда так случается, что когда уходит какое-то поколение игроков или какие-то известные мастера, то новичкам придется, во-первых, как можно быстрее адаптироваться, ну и впоследствии стать лидерами, вести команду за собой. Поэтому я считаю, что, наверное, уже к ноябрю, к декабрю мы сможем увидеть проявление лидерских качеств от новичков и от тех ребят, которые ранее были в тени. Свято место пусто не бывает, и для тех игроков, которые уже есть в составе, появилась отличная возможность для того, чтобы показать, проявить себя и стать ведущими игроками команды. Тем интереснее будет наблюдать за «Авангардом», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Источник: https://metaratings.ru/news/sergei-konkov-my-mozhem-uvidet-proyavlenie-liderskikh-kachestv-ot-novichkov-avangarda-k-noyabryu-dekabryu-272608/
Сергей Коньков
Хоккей
ХК Авангард
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