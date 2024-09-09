Коньков: «Ожидал такой игры от Якупова каждый год»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал игру форварда «Куньлуня» Наиля Якупова на старте сезона КХЛ.

«Я ожидал от него такой игры каждый год. По потенциалу он может быть лидером не только в КХЛ, но и в НХЛ, где мог бы проявить себя по полной программе. Сейчас Наиль хорошо себя показывает, но мне кажется, что пока не до конца. Я очень рад тому, что у него получился такой старт. Желаю ему сохранить такое движение», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Якупов перешел в «Куньлунь» летом 2024 года. На счету 30-летнего россиянина 4 (3+1) очка в 3 матчах сезона.