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Сегодня, 07:01

Коньков: «У «Локомотива» в этом сезоне супермотивация»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от старта ярославского «Локомотива» в новом сезоне.

«У «Локомотива» всегда получается выглядеть солидно и монолитно на старте. Ничего удивительного в этом нет. Команда преследует серьезные цели в последние годы. Учитывая поражение в прошлогоднем финале, у них в этом сезоне супермотивация», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

После 4 матчей «Локомотив» набрал 8 очков и расположился на 1-м месте Западной конференции. В минувшем сезоне ярославцы проиграли в финале Кубка Гагарина «Металлургу» со счетом 0-4.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)

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