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Сегодня, 01:54

Коньков поделился мнением о нынешних результатах московского «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков поделился мнением о нынешних результатах своей бывшей команды.

«У любой команды может возникнуть такая ситуация. Я бы не стал привязывать ее к октябрю-месяцу или к Кудашову. У кого-то и в сентябре бывают трудности. Надо смотреть, какие проблемы возникают у команды, как ребята выполняют игровое задание. Естественно, на «Динамо» настраиваются очень серьезно. Команда показывает высокий класс и хорошую игру, соперники настраиваются на нее особым образом. Они хотят ее победить. У «Динамо» системная и рабочая команда, но что-то пошло не так с ее большинством. Бывают такие моменты, в сезоне такое случается», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

«Динамо» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-u-dinamo-chto-to-ne-tak-s-bol-shinstvom-takie-momenty-by-vayut/
Сергей Коньков
ХК Динамо (Москва)
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