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Сегодня, 06:27

Коньков: «Думаю, что КХЛ с каждым годом улучшает ситуацию и ищет оптимальные варианты календаря»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал календарь на следующий сезон КХЛ.

«То, что игровых дней стало больше, произошло из опыта прошлого года. Лига оценила плюсы и минусы прошлогоднего календаря. Их надо рассматривать для каждой команды. Из года в год расписание меняется, и постоянно находятся недовольные. Надо смотреть на календарь дальневосточных команд. Угодить всем невозможно, но я думаю, что лига с каждым годом улучшает ситуацию и ищет оптимальные варианты», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

16-й розыгрыш КХЛ стартует 1 сентября. Плей-офф состоится с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-ugodit-vsem-nevozmozhno-no-ya-dumayu-chto-liga-s-kazhdy-m-godom-uluchshaet-situatsiyu/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
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