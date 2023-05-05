Коньков прокомментировал конфликт Бабаева с «Авангардом»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал конфликт агента Шуми Бабаева с «Авангардом».

«Я считаю, что какая-то спортивная этика должна быть. Агентам нужно быть сдержаннее в своих высказываниях, потому что все друг друга читают. Должно быть какое-то уважение. Одно дело, если игроки между собой решают вопрос. Но здесь Шуми и Пилко защищают интересы своих подопечных. Такое ощущение, что ребята сами не могут за себя постоять. Во-первых, это не красит никого, когда начинаются подобные речовки. Отпечаток идет на лигу и на клубы. В межсезонье начинается какая-то желтая пресса. Надо иметь уважение друг к другу и следить за своими высказываниями.

Все это должно быть регламентировано. У нас действует жесткий регламент в отношении игроков, тренеров и судей. Здесь, я считаю, тоже необходимо ввести некоторую грань, которую нельзя было бы переходить. В политике, например, тоже есть спорные вопросы, но там выбираются слова. А здесь складывается впечатление, что люди пришли на рынок и начали меряться словарным запасом. Это не красит ни наш хоккей, ни нашу лигу«?, — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

Ранее между агентом и защитником «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым произошел конфликт. Хоккеист резко высказался в адрес Бабаева и его клиентов из омского клуба, после чего Бабаев назвал защитника «крысой».