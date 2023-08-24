Коньков рассказал, что думает о ситуации между ЦСКА и ИИХФ по поводу Федотова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков рассказал о ситуации между ЦСКА и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по поводу вратаря Ивана Федотова.

«Посмотрим, как разрешится вся эта ситуация, тем более ЦСКА подал в арбитраж, и они будут отстаивать свои права. Но это займет некоторое время. Опять же, думаю, что ЦСКА в праве договориться с НХЛ напрямую. Посмотрим, что здесь будет, но, конечно, каждая сторона будет отстаивать свою позицию по этому вопросу. Время покажет, во что это все выльется. Преждевременно говорить, что открыт ящик Пандоры и соглашение с НХЛ порушится. В любом случае, так или иначе, через определенный промежуток времени все будут договариваться. Потому что все может выйти как в одну, так и в другую сторону», — заявил Коньков Metaratings.ru.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет ЦСКА, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».