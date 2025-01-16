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Сегодня, 16:33

Коньков рассказал, что «Куньлунь» дает бой любому сопернику

Камила Абдурахманова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил текущее выступление «Куньлунь Ред Стар».

«Я вижу, что «Куньлунь» дает бой любому сопернику и набирает очки. Она набрала ход и обыграла своих конкурентов наряду с ЦСКА и «Спартаком». Это круто. Не надо недооценивать команду Михаила Кравеца. Если она почувствовала вкус побед, то с ней нужно быть очень внимательным. Календарь у всех примерно одинаковым, нужно держать ухо востро и фокусироваться на своей игре, а не на том, что делают соперники. Все команды, которые борются за плей-офф, стараются на этом сосредоточиться», — сказал Коньков «РБ Спорт».

На данный момент «Куньлунь» находится на 9-м месте в Западной конференции. Команда Михаила Кравеца заработала 44 очка после 45 матчей.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Коньков
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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