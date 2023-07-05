Коньков: «Федотову стоит отправиться в «Филадельфию» и провести там тренировочный лагерь»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о том, какой вариант карьеры будет предпочтительным для российского вратаря Ивана Федотова.

«Мне кажется, в НХЛ ему будет проблематично себя проявить. Хотя все может быть. В прошлом году Иван был после чемпионского сезона и серебра Олимпиады на подъеме. Сейчас же он год не играл на высшем уровне. Да, у него были какие-то тренировки на любительском уровне. Понятно, что сейчас сложно говорить о его форме. Но ему стоит отправиться в «Филадельфию», провести там тренировочный лагерь и познакомиться с требованиями. Он вполне может это сделать. Сейчас же Федотову нужно просто вернуться на лед и доказать свой уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Федотов с 2021 по 2022 год выступал за ЦСКА. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией», однако после он проходил срочную службу в армии. 1 июля появилась информация о том, что 26-летний хоккеист подписал двухлетнее соглашение с армейцами.