Коньков считает, что Фрейз способен усилить «Локомотив»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о новичке «Локомотива», нападающем Байроне Фрейзе.

«Я думаю, что менеджмент «Локомотива» взвешивает все достоинства и недостатки каждого игрока. У Фрейза есть определенный опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. Несмотря на возраст, он может приехать в команду под определенные задачи. В КХЛ нужно адаптироваться, поэтому время все покажет. В Ярославле всегда создают хорошие условия для иностранцев. Все зависит от готовности игрока. Я думаю, что Фрейз может усилить команду», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

В сезоне-2023/24 Фрейз принял участие в 16 матчах «Вегаса» в НХЛ и сделал одну результативную передачу.