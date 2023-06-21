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Сегодня, 15:03

Коньков: «Хо-Сэнгу стоит остаться в «Салавате Юлаеве» и проявить свои возможности там»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о ситуации с контрактом канадского форварда Джоша Хо-Сэнга с «Салаватом Юлаевым».

«В первую очередь, Хо-Сэнг должен смотреть на то, лежит ли у него душа к тому, чтобы играть в этом клубе. А финансовый вопрос решаем — стороны всегда могут договориться. Понятно, что в прошлом сезоне он не смог в полной мере себя проявить. В новом клубе ему нужно будет заново адаптироваться. А в Уфе Джош за год успел познакомиться с городом и коллективом. В этом плане ему будет легче. Поэтому я бы на месте Хо-Сэнга остался в команде. Думаю, что ему стоит остаться в Уфе и проявить свои возможности там», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Хо-Сэнг перешел в «Салават Юлаев» в 2022 году. Из-за травмы он пропустивший большую часть прошлого сезона и пока что не подписал соглашение с уфимским клубом на следующий сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-na-meste-ho-se-nga-ya-by-ostalsya-v-salavate/
Сергей Коньков
Хоккей
ХК Салават Юлаев
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