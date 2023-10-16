Коньков считает, что матч «Торпедо» — «Северсталь» не будет бескомпромиссным

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Северсталью».

«В первую очередь я жду игры на встречных курсах. Козырев и Ларионов в прошлом году работали в одной команде, поэтому они знают друг друга как никто другой. Наставнику «Северстали» будет интересно доказать, что он подготовил свою команду, и что она может обыгрывать «Торпедо». Нижегородцы сейчас очень сильны. Они претендуют на лидерство в лиге. «Северсталь» же — молодая и амбициозная команда, которая сегодня захочет удачно сыграть и победить. Кстати, я бы не стал говорить, что здесь игра будет бескомпромиссной, с направленностью только на атаку. Допускаю, что в этом матче будет заброшено меньше пяти шайб, а одна из команд одержит победу с разницей в один гол. Без обороны выигрывать невозможно, поэтому я ей тоже нужно будет уделить внимание. В Нижнем Новгороде соперникам «Торпедо» традиционно сложно играть, потому что болельщики создают потрясающую арену на стадионе. Они будут гнать команду вперед», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

«Торпедо» с 25 очками после 18 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) идет девятой на «Западе» после 16 игр.