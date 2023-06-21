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Сегодня, 15:49

Коньков: «Мичкову здесь нужно окрепнуть и возмужать, после чего он сможет поехать в НХЛ»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мыслями насчет перспектив российского форварда Матвея Мичкова на драфте НХЛ-2023.

«Даже если тебя выбрали первым номером драфта, ты все равно должен показывать игру. Надеюсь, что Матвея выберут в первой десятке. В этом году он не готов к тому, чтобы ехать в НХЛ. Как минимум сезон он должен провести в России. Контракт со СКА у Матвея до 2026 года. Ему здесь нужно окрепнуть и возмужать, после чего он сможет поехать в НХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

В прошедшем сезоне Мичков выступал за СКА на правах аренды из «Сочи». 18-летний форвард набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-michkovu-zdes-nuzhno-okrepnut-i-vozmuzhat-posle-chego-on-smozhet-poehat-v-nhl/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Матвей Мичков
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