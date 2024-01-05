Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:18

Коньков: «Минское «Динамо» удержит свое место в плей-офф»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что минское «Динамо» останется в восьмерке Западной конференции.

«Я думаю, что минское «Динамо» удержит свое место в плей-офф. Оно на шесть очков опережает «Витязь», а у подмосковных хоккеистов на два матча больше. Надо сказать, что «Динамо» сражается с каждым соперником. Не у всех получается выиграть, но в каждой игре команда идет за победой. Команда по чемпионату достаточно уверенно проходит. Сначала были неудачные матчи, но у «Динамо» собрана достаточно боеспособная команда. Ребята в ней выступали за сборную, а у молодежи уже есть солидный опыт. Есть большая вероятность того, что «зубры» удержатся на восьмой позиции. Более того, думаю, что они будут бороться и за седьмую строчку. У них есть две игры в запасе перед «Северсталью». Поэтому команда будет делать все для того, чтобы подняться выше в турнирной таблице», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

«Витязь» и «Куньнуль» на данный момент набрали по 36 очков. У идущего восьмым в Западной конференции минского «Динамо» — 42 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-dumayu-chto-minskoe-dinamo-uderzhit-svoe-mesto-v-plej-off/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
0
Читайте также
Легендарному тренеру «Спартака» Романцеву исполнилось 70 лет
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха»
Илон Маск обвинил Белый дом в поощрении нелегальной миграции
В Пентагоне обозначили сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
Режиссер Елена Демидова скончалась в возрасте 59 лет
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Баширов: «Несостоявшиеся сделки научили только одному — устные договоренности ничего не значат»

Агент Атанасова — о травме: «Надеемся, что все обойдется»"