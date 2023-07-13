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Сегодня, 05:27

Коньков: «Не вижу спортивного принципа в правиле о бортах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что правило, согласно которому, в новом сезоне КХЛ команде, травмировавшая игрока соперника, невовремя открыв свою скамейку, получит малый штраф, лишено спортивного принципа.

«Теперь судьи могут назначать малые штрафы, если калитка открыта и соперник получает преимущество. Не стоит делать это умышленно, но такие ситуации случаются. Может быть, следует применять дисциплинарные наказания вместо этого, чтобы поддерживать порядок? Если честно, я не вижу здесь спортивного принципа. Подобные ситуации, как правило, происходит по вине людей, открывающих и закрывающих скамейку, а не игроков. Возможно, теперь хоккеисты просто будут перепрыгивать через борт», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-ne-vizhu-sportivnogo-printsipa-v-pravile-o-bortah/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
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