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Сегодня, 15:40

Коньков считает, что пока преждевременно говорить о том, кто попадет в плей-офф

Камила Абдурахманова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, какой исход может быть у борьбы за плей-офф на «Востоке».

«У нас в регулярном чемпионате осталось больше двадцати игр. Любая команда может наверстать упущенное. Поэтому пока преждевременно говорить о том, кто попадет в плей-офф. Понятно, что задача журналистов — подкреплять ажиотаж в этой битве за восьмерку. Но на Востоке «Адмирал» недалеко убежал. И «Авангард» не так далеко. Ситуация может поменяться очень сильно.

Понятно, что «Амур» и «Барыс» выбыли из гонки. Но я думаю, что «Авангард», «Адмирал», «Лада», «Нефтехимик» и «Сибирь» могут как подняться наверх, так и опуститься вниз в случае неудач. Омичей это касается в меньшей степени, поскольку команда за последние два месяца набрала ход. А вот все остальные поборются между собой. Должна быть максимальная мобилизация», — сказал Коньков «РБ Спорт».

В Восточной конференции «Адмирал», «Сибирь», «Лада» и «Нефтехимик» занимают с седьмого по десятое места. Хоккеисты из Владивостока после 44 матчей набрали 45 очков. На восьмой позиции идет «Сибирь» с 43 баллами. «Лада», занимающая девятое место, отстает от зоны плей-офф на одно очко, а «Нефтехимик», идущий следом, — на три.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Коньков
КХЛ
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