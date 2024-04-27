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Сегодня, 17:40

Коньков: «У Юрова есть шансы стать серьезным лидером «Металлурга»

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал подписание нового контракта сроком на один год между «Металлургом» и форвардом команды Данилой Юровым.

«Парень заявил о себе, о нем говорят уже не первый год. После этого сезона он сможет попробовать свои силы в НХЛ. У него есть все шансы стать серьезным лидером, что очень важно для внутренней уверенности игрока. Так он сможет уехать за океан в ранге игрока экстра-класса. Можно и сейчас ехать, но какую роль ему бы там дали? Чемпионский опыт всегда идет на пользу. В следующем году «Магнитке» нужно понять, что для того, чтобы идти за новыми свершениями, необходимо основательно потрудиться», — сказал Коньков «РБ Спорт».

Юров — воспитанник «Металлурга». В сезоне-2023/24 форвард выиграл с командой Кубок Гагарина.

В минувшем сезоне 20-летний россиянин набрал 49 (21+28) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (6+3) очков в 23 играх плей-офф.

Источник: РБ Спорт
Данила Юров
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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