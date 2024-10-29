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29 октября, 23:49

Коньков считает логичной отставку Мартемьянова из «Амура»

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, почему был уволен главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

«В таблице всего чемпионата «Амур» идет на предпоследнем месте. Меньше него забил только «Барыс». У руководства есть большие претензии к игре команды. Наверное, там не увидели вариантов продолжения сотрудничества с этим тренерским штабом. Может быть, они нашли что-то более перспективное. Понятно, что предпоследнее место никого не устраивает. Если у команды столько поражений, то тренер всегда находится в зоне риска», — сказал Коньков.

Об отставке Мартемьянова было объявлено в понедельник.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
ХК Амур
Андрей Мартемьянов

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